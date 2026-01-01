Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию в диверсиях Каллас обвинила Россию в повреждении подводных кабелей в Балтийском море

Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в якобы повреждении подводных кабелей в Балтийском море, опубликовав об этом пост в соцсети Х. По ее словам, подобные инциденты представляют угрозу для критически важной инфраструктуры Европы.

Критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа, — написала Каллас.

Финские правоохранители задержали судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин, следовавшее из России в Израиль, которое якобы повредило кабель телекоммуникационной компании Elisa между Хельсинки и Таллином. По предварительным данным, пострадали два кабеля, среди которых оказалась линия шведской компании Arelion.

Ранее британское издание The Economist опубликовало материал, в котором Балтийское море названо потенциальным полем битвы между Россией и НАТО. Как отметили журналисты, в регионе сконцентрировано много критической инфраструктуры, включая газопроводы и ветроэлектростанции. По данным издания, для ее защиты страны Балтии уже начали закупку подводных лодок.