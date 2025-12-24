В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО

В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО The Economist: Балтийское море становится полем будущей битвы России и НАТО

Балтийское море все больше становится ключевым пространством, на котором в будущем может разразиться битва России и НАТО, пишет британское издание The Economist. По его информации, в этом регионе сконцентрировано большое количество энергетических и телекоммуникационных объектов.

Балтийское море превращается в поле битвы между НАТО и Россией. <…> Хотя НАТО имеет явное преимущество с точки зрения обычной военно-морской мощи, у России есть средства, чтобы сеять хаос, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что по дну Балтийского моря проходят два ключевых газопровода — Balticconnector и Baltic Pipe, побережье усеяно терминалами для приема СПГ и морскими ветроэлектростанциями. Для защиты этой инфраструктуры при возможном противостоянии, пишет издание, Польша, Швеция и другие страны уже начали закупать боевые субмарины.

Ранее сообщалось, что финская армия усиленно готовится к возможному военному столкновению с Россией. В Хельсинки заметно активизировали усилия по укреплению обороноспособности, нацеливаясь на подготовку к прямому военному противостоянию.