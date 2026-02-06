Названа причина замерзания Балтийского моря

Балтийское море начало покрываться льдом из-за продолжительной минусовой температуры в Калининградской области, сообщил РИА Новости научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов. Он отметил, что замерзание произошло неравномерно.

Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать, — поделился Белов.

На мелководье, например, в Пионерском, лед простирается более чем на 100 метров. В то же время в Светлогорске и Зеленоградске, где глубина воды больше, лед короче, и ему не позволяет удерживаться сильный ветер.

Некоторые люди говорят, что море замерзло впервые за много лет. Однако, по словам Белова, и в прошлом году, и пять лет назад лед тоже появлялся, хотя, возможно, не в таких масштабах.

Ранее сообщалось, что в Польше из-за сильных морозов погибли более 50 человек. Среди жертв — люди, живущие в заброшенных зданиях. Помимо погибших, есть и пострадавшие от переохлаждения — их 36 человек.