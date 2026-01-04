В Латвии заявили о повреждении кабеля в Балтийском море

В Латвии заявили о повреждении кабеля в Балтийском море Премьер Силиня: в Балтийском море поврежден соединяющий Литву и Латвию кабель

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подтвердила Reuters факт повреждения подводного оптоволоконного кабеля, принадлежащего частной компании, в акватории Балтийского моря. Как сообщает агентство, поломка затронула инфраструктуру, связывающую государство с Литвой.

Инцидент произошел на линии между литовским поселком Швентойи и латвийским городом Лиепая. Специалисты национального центра по управлению кризисами Литвы и ответственные структуры Латвии объединили усилия для выяснения всех обстоятельств.

Инцидент расследуется, информация о его возможных причинах огласке не подлежит, — говорится в сообщении литовского кризисного центра.

Повреждение критически важного телекоммуникационного объекта, от которого зависит цифровая связь и передача данных, пока остается без официальных версий. Власти двух стран не комментируют возможные причины, включая внешнее вмешательство или технический сбой, сосредоточившись на сборе информации.

Ранее стало известно, что завершено строительство физического заграждения на границе Латвии и России. По данным подрядчика Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI), общая протяженность нового барьера составляет порядка 280 километров. Он представляет собой сплошную конструкцию на всех технически возможных участках.