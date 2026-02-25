Ланьков объяснил, почему его задержали в Риге

Кореевед Андрей Ланьков, по его словам, был задержан в Риге по решению главы латвийского МИД Байбы Браже. Ученый сообщил это РБК, добавив, что власти страны внесли его в черный список.

Решение министра иностранных дел, — сказал он.

Ранее Ланькова с гражданством России и Австралии задержали в Латвии прямо перед лекцией. Ему грозит депортация и внесение в черный список. Источники отметили, что россиянин в безопасности, консул Австралии оповещен о сложившейся ситуации.

До этого постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский информировал, что Москва направила обращение верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств в связи с нарушением прав русскоязычных жителей Латвии. Российская сторона также подняла этот вопрос на заседании Постсовета ОБСЕ.

Тем временем лидер латвийской парламентской партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды.