Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 12:08

В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера

Посол Ирана Джалали счел наивными планы Трампа по избранию нового лидера

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенту США Дональду Трампу было наивно полагать, что он сможет привести к власти в Иране угодного ему человека на пост верховного лидера, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали в беседе с ТАСС. Он обратил внимание, что по мнению американского лидера, Тегеран должен был стать «такой же легкой целью, как Венесуэла».

Похоже, недавние события ясно показали наивность такого взгляда. Следовательно, такие заявления не заслуживают ответа, — сказал он.

Ранее Джалали отметил, что Трамп, который говорит о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что глава Белого дома и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке. Дипломат добавил, что США надеялись пошатнуть позиции Ирана, убив верховного лидера республики Али Хаменеи, но серьезно просчитались.

Пресс-секретарь Генштаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» КСИР Эбрахим Зольфагари, обращаясь к американцам, также подчеркнул, что исход войны решается на поле боя, а не постами в соцсетях. По его словам, операцию Вашингтона следует переименовать из «Эпической ярости» в «Эпический страх».

Иран
Дональд Трамп
США
лидеры
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.