Президенту США Дональду Трампу было наивно полагать, что он сможет привести к власти в Иране угодного ему человека на пост верховного лидера, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали в беседе с ТАСС. Он обратил внимание, что по мнению американского лидера, Тегеран должен был стать «такой же легкой целью, как Венесуэла».

Похоже, недавние события ясно показали наивность такого взгляда. Следовательно, такие заявления не заслуживают ответа, — сказал он.

Ранее Джалали отметил, что Трамп, который говорит о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что глава Белого дома и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке. Дипломат добавил, что США надеялись пошатнуть позиции Ирана, убив верховного лидера республики Али Хаменеи, но серьезно просчитались.

Пресс-секретарь Генштаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» КСИР Эбрахим Зольфагари, обращаясь к американцам, также подчеркнул, что исход войны решается на поле боя, а не постами в соцсетях. По его словам, операцию Вашингтона следует переименовать из «Эпической ярости» в «Эпический страх».