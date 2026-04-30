30 апреля 2026 в 15:35

Пробка на Крымском мосту 30 апреля: что известно, причины, сколько ждать

Крымский мост Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Сегодня, 30 апреля, движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Какие известны подробности о случившемся, что известно о задержке поездов и автомобильной пробке?

Что известно о перекрытии Крымского моста 30 апреля

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили в ночь на 30 апреля. На объекте были введены меры безопасности, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

По данным Telegram-канала Mash, ограничения были введены на фоне атак ВСУ.

«30 километров — длина пробки перед 1 мая на Крымском мосту. Его перекрыли в три утра из-за украинских атак — на въезд скопилась огромная многочасовая очередь из 4000 машин. <…> Уничтожены 10 БЭК ВСУ, специалисты проверяют акваторию», — говорилось в сообщении канала.

За время действия ограничений автомобильный затор растянулся почти на 30 км. Спустя девять часов ожидания движение по Крымскому мосту было восстановлено.

По состоянию на 15:00 по мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 220 транспортных средств, время ожидания составляет около часа, сообщается в канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Автомобильная пробка перед Крымским мостом Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 377 транспортных средств. Время ожидания - более часа.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В Минтрансе РФ рекомендовали гражданам упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Гибридным авто и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя.

Какие задержаны поезда в Крым и из него 30 апреля

Пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что на фоне ограничения движения на Крымском мосту в пути следования задерживаются девять пассажирских поездов «Таврия»: № 025/026 Минеральные Воды — Симферополь; № 092/091 Москва — Севастополь; № 173/174 Москва — Евпатория; № 028/027 Москва — Симферополь; № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория; № 174/173 Евпатория — Москва; № 092/091 Севастополь — Москва; № 098/097 Симферополь — Москва; № 076/075 Симферополь — Омск.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержек движения поездов.

Мария Баранова
М. Баранова
