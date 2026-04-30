Девять поездов в Крым и обратно задерживаются из-за перекрытия моста

Девять пассажирских составов «Таврия», курсирующих между южными регионами и центральной частью России, по состоянию на 10:00 мск следуют с отставанием от графика, передает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс». Причиной сбоев стала приостановка движения по Крымскому мосту.

Максимальное опоздание зафиксировали у поезда № 025/026 Минеральные Воды — Симферополь, отправившегося 29 апреля, — около семи часов. Составы Москва — Севастополь и Москва — Евпатория от 28 апреля задерживаются на шесть и шесть с половиной часов соответственно. Поезда Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория от 29 апреля опаздывают на четыре с половиной часа.

В обратном направлении задержки распределились следующим образом: Евпатория — Москва от 29 апреля — около шести часов, Севастополь — Москва от 29 апреля — пять с половиной часов. Состав Симферополь — Москва от 30 апреля отстает на два с половиной часа, Симферополь — Омск от 30 апреля — на два часа.

Ранее сообщалось, что длина пробки на Крымском мосту составила 30 километров перед началом майских праздников. Переправу заблокировали 30 апреля примерно в 03:00 из-за начавшихся украинских атак — к этому моменту уже уничтожено 10 безэкипажных катеров ВСУ. Тем временем на въезде к мосту скопилась очередь из 4 тыс. машин.