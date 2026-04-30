Перед Крымским мостом «застряли» 4 тыс. автомобилей Длина пробки на Крымском мосту составила 30 километров перед 1 мая

Длина пробки на Крымском мосту составила 30 километров перед началом майских праздников, передает Telegram-канал Mash. Переправу заблокировали сегодня, 30 апреля, примерно в 03:00 из-за начавшихся украинских атак — к этому моменту уже уничтожено 10 безэкипажных катеров ВСУ. Тем временем на въезде к мосту скопилась очередь из 4 тыс. машин.

В материале сказано, что к 10 утра мост так и не открыли. Застрявшие туристы стали коротать время как могли. Туристы начали курить кальяны, угощать друг друга бутербродами, раздавать воду и лекарства.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. В оперативном канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту отмечали, что на объекте введены меры безопасности, водителей просят сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников.

До этого стало известно, что электромобилям и гибридным авто запретили проезд по Крымскому мосту. Как сообщил Минтранс России, автомобилистам предлагается использовать альтернативный маршрут — трассу Р-280 «Новороссия».