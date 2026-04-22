Водителям двух категорий запретили движение по Крымскому мосту

Водителям двух категорий запретили движение по Крымскому мосту Электромобилям и гибридным авто запретили проезд по Крымскому мосту

Электромобилям и гибридным авто запрещен проезд по Крымскому мосту, сообщается на канале Минтранса РФ в мессенджере МАКС. Автомобилистам предлагается использовать маршрут Р-280 «Новороссия».

Владельцам этих ТС необходимо выбрать другой маршрут — Р-280 «Новороссия», — подчеркнули в Минтрансе.

Известно, что 16 апреля движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Причины решения не назывались. Находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие. Позднее движение было возобновлено.

До этого ФСБ задержала в Чите жителя Санкт-Петербурга, призывавшего к ударам по Крымскому мосту, сообщил Центр общественных связей службы. Там отметили, что мужчина оправдывал в Сети террористическую деятельность Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Также в Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента ГУР Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Министерства обороны РФ. Задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.