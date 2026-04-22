22 апреля 2026 в 09:13

В Крыму поймали украинского шпиона

Сотрудники ФСБ поймали в Крыму шпиона украинской разведки

В Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента ГУР Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Министерства обороны РФ, сообщает ТАСС. Задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Пресечена противоправная деятельность установленного агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 31-летний житель Волгоградской области по собственной инициативе вышел на связь с украинской спецслужбой. По заданию своего куратора он занимался сбором и передачей сведений о расположении подразделений Минобороны РФ на территории Севастополя.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК (государственная измена). Суд уже избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

До этого ФСБ сообщила, что трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии. Они инициативно связались с кураторами, получили задания на организацию терактов против высшего командования Минобороны РФ и члена правительства ЛНР, а также на диверсии на объектах ВПК и железной дороги.

