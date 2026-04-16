16 апреля 2026 в 12:04

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Причины решения не называются. Находящихся на мосту призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму были задержаны двое мужчин, готовивших теракт по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным следствия, один из фигурантов дела установил контакт с агентом украинской разведки через интернет и выразил готовность сотрудничать против России. Затем он вовлек в эту деятельность второго обвиняемого, который был противником специальной военной операции.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе за ночь сбили 19 беспилотников ВСУ. По его словам, пострадавших нет, при этом были повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого в Крыму задержали агента Службы безопасности Украины, передававшего сведения об объектах Черноморского флота. По данным регионального УФСБ, подозреваемый использовал интернет-мессенджеры для передачи информации.

