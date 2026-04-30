Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 апреля: где сбои в России

Сегодня, 30 апреля, жители Москвы, Хабаровского края и других российских регионов сообщают о проблемах в работе мобильного интернета. Что известно о причинах сбоев, как долго они продлятся? Будет ли работать интернет в майские праздники?

Где в РФ не работает мобильный интернет 30 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 30 апреля, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов у пользователей разных операторов связи. Россияне жалуются как на снижение скорости загрузки, так и полное отсутствие интернет-соединения.

Пользователи отмечают, что из-за сбоев в работе мобильного интернета не могут получить доступ к приложениям на смартфонах, загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 30 апреля поступило от жителей Москвы и Хабаровского края. Кроме того, жалобы зарегистрированы из Санкт-Петербурга, Адыгеи, Башкирии, Татарстана, Кузбасса, Красноярского, Краснодарского и Хабаровского краев, Свердловской, Калужской, Кировской, Новосибирской, Ульяновской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Вологодской, Нижегородской и Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 30 апреля

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин объяснил сбои мобильного интернета работой по предотвращению террористических актов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также отмечал, что ограничения применяются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и с другими угрозами безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

Полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

По словам Дмитрия Пескова, ограничения могут продлиться «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как будет работать интернет в майские праздники

В Москве в период майских праздников могут быть введены ограничения на работу мобильного интернета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Отмечается, что ограничения могут быть введены 5, 7 и 9 мая. Другой источник издания сообщил, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться 7 мая — в день репетиции парада Победы, а также 9 мая.

«Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», — говорится материале.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также остаются доступными звонки, СМС-сообщения и вызовы экстренных служб.

В период сбоев пользователи могут общаться в соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и национальном мессенджере MAX, которые входят в белый список и работают вне зависимости от вводимых ограничений.

