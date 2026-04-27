Развод, похудение, недовольство Украины: как живет певица Анна Нетребко

Народная артистка России Анна Нетребко несколько лет назад переехала жить в Вену. Как сейчас складываются карьера и личная жизнь певицы, почему на Украине против ее выступлений в Европе?

Чем известна Нетребко

Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Она училась в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, но не закончила ее из-за занятости в профессии.

В 1993 году победила на конкурсе им. М. И. Глинки и была приглашена в Мариинский театр. Широкую известность Нетребко принесли роли Памины в «Волшебной флейте» и Розины в «Севильском цирюльнике», а также исполнение русских оперных партий, таких как Людмила в опере «Руслан и Людмила», Наташа в «Войне и мире» и других.

В 2014 году Нетребко исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Что известно о личной жизни Нетребко

Анна Нетребко была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. Они состояли в отношениях с 2007 по 2013 год. В 2008 году у пары родился сын Тьяго. В три года ребенку диагностировали легкую форму аутизма.

«Детям с аутизмом не нужна никакая медицина. Таким людям можно лишь дать возможность работать и жить самостоятельно», — делилась она в программе «Открытая студия».

В 2013 году Нетребко и Шротт расстались. В 2015 году певица вышла замуж за азербайджанского певца Юсифа Эйвазова. В 2024 году они объявили, что разводятся.

«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго», — заявили они.

Нетребко и Эйвазов не называли причину расставания. В беседе с NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров предположил, что брак оперных артистов изначально был пиар-акцией, а певица Анна Калашникова не исключила вероятность измены.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Что известно о политической позиции Нетребко

Анна Нетребко в 2006 оформила австрийское гражданство, паспорт этой страны ей выдали «за особые заслуги». При этом певица сохранила российское гражданство.

После начала спецоперации, в феврале 2024 года, Нетребко, по данным СМИ, опубликовала в социальных сетях пост, в котором заявила, что неприемлемо заставлять артистов высказывать публично политические взгляды. Позднее эта публикация была удалена.

В марте 2022 года, когда с Нетребко прекратила сотрудничество Баварская государственная опера, а ее выступления стали отменять в разных городах Европы, она написала пост на английском языке, заявив, что «категорически осуждает» происходящее на Украине.

Почему на Украине недовольны выступлениями Нетребко

В октябре 2025 года посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова пыталась добиться отмены выступлений Нетребко в Цюрихе.

По данным журнала Die Weltwoche, посол пыталась оказать давление на членов городского совета Цюриха. Они, в свою очередь, как пишет источник, назвали требования Венедиктовой «дешевыми», а действия — «надуманной глупостью».

В 2024 году бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак также призывал запретить Нетребко выступать в ЕС.

«Сейчас очень важно, чтобы у российских деятелей не было возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад. <...> Нетребко не должна выступать в Европе», — говорил он.

Анна Нетребко Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Как похудела Нетребко

Анна Нетребко в последнее время активно носит откровенные наряды и демонстрирует фото в купальниках. Певица рассказала, что смогла похудеть, пересмотрев свой образ к жизни. По ее словам, она никогда не колола препараты для снижения аппетита и не соблюдала диеты.

«Ребят, я выставила пост с едой, где у меня были рис и гранола. Сразу стали спрашивать про диету. Нет, я не на диете, просто иногда хочется разгрузиться. Особенно весной. У меня так часто бывают переезды, поздние ужины, ужины с друзьями, ужины после спектакля. А когда у меня этого нет, стараюсь полезно есть, следить за собой и своим здоровьем. Никакого препарата и прочей ерунды я не использую и никогда не буду», — написала Нетребко в соцсетях.

Чем сейчас занимается Нетребко

Анна Нетребко живет в Вене и продолжает творческую деятельность за рубежом.

По данным Telegram-канала Baza, в феврале артистка решила ликвидировать свой бизнес в России.

«Индивидуальное предпринимательство в области исполнительских искусств певица открыла в Петербурге в 2021 году. В 2025 стало известно, что она задолжала налоговой более 50 тысяч рублей — это соцвзносы по ИП. Чтобы избежать дальнейших платежей, было принято решение закрыть бизнес», — говорится в сообщении канала.

