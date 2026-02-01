Легендарная оперная певица решила отказаться от своего ИП в России

Оперная певица Анна Нетребко решила ликвидировать свой бизнес в России, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, 26 января знаменитость подала документы для закрытия ИП в межрайонную инспекцию ФНС России по Санкт‑Петербургу.

Индивидуальное предпринимательство в области исполнительских искусств народная артистка РФ открыла в Северной столице в 2021 году. А в 2025 появилась информация о том, что она задолжала налоговой более 50 тыс. рублей. С 2006 года Нетребко имеет австрийское гражданство наряду с российским. Она активно выступает в Европе, но не дает концертов на родине с 2022 года.

Ранее певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Вскоре после этого она вышла замуж за музыканта из Одессы. При этом раньше у артистки были проблемы с бизнесом в РФ, так как срок действия ее украинского паспорта истек. Обновить документы она не смогла, и ее фирму закрыли из-за неактуальных бумаг.

До этого стало известно, что ФНС активизировала работу по взысканию с предпринимателей старых задолженностей. Как уточнил бизнес-консультант Илья Русяев, игнорирование требований о проверке может привести к наложению штрафа.