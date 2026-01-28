Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:51

Юрист предупредил бизнесменов об активизации ФНС

Юрист Русяев: ФНС активизировала меры по взысканию старых долгов бизнеса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Федеральная налоговая служба активизировала работу по взысканию с предпринимателей старых задолженностей, заявил NEWS.ru бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, игнорирование требований о проверке может привести к наложению штрафа.

Налоговые инспекции изменили подход к контролю за давними периодами. Вместо выездных проверок, которые ограничены тремя годами, они рассылают информационные письма с предложением уточниться по НДС и НДФЛ, направляют требования в рамках камеральной проверки текущего периода с вопросами по более ранним операциям. Основание одно: цифровое сопоставление данных и расхождения между отчетностью налогоплательщика и тем, что ФНС видит из других источников. По НДС это разрывы по цепочке счетов-фактур через автоматизированные системы АИС «Налог-3» и АСК НДС-2, по НДФЛ — несоответствия между выплатами и удержанием, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что тенденция обусловлена ограничением глубины выездного контроля тремя годами, предшествующими году решения о проверке. По словам юриста, ФНС может технически видеть историю операций глубже, поэтому она стимулирует добровольные уточнения и доплаты.

Форма коммуникации важна. Информационное письмо с предложением уточниться не имеет той же силы, что требование в рамках Налогового кодекса, это риск-сигнал. Распоряжение в рамках камерального контроля уже процессуальная форма: при выявлении ошибок от налогоплательщика требуют представить пояснения в течение пяти дней. Истребование документов обязывает их представление в течение 10 дней. За непредставление грозит штраф 200 рублей за документ или 5–20 тыс. рублей — за единицу информации при повторности, — добавил Русяев.

Он указал, что добросовестным предпринимателям необходимо четко классифицировать документ: является ли он информационным письмом или требованием Налогового кодекса, содержащим сроки и санкции. По словам юриста, не следует подавать уточненную налоговую декларацию без предварительной проверки реальности операции, цепочки НДС и статуса контрагентов. Русяев также отметил, что в случае обнаружения ошибки следует использовать механизм самокоррекции.

Ранее председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев заявил, что судебные приставы могут конфисковать имущество, если сумма задолженности превышает 3 тыс. рублей. По его словам, процедура обращения взыскания на имущество также может быть применена при достижении этой суммы.

