Неудачная пластика, обет безбрачия, шесть внуков: как живет Вера Сотникова

Актриса Вера Сотникова в последние годы практически не снимается в кино. Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Сотникова

Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Волгограде, окончила Школу-студию МХАТ. Она дебютировала в кино в 1983 году в драме «Признать виновным».

Известность Сотниковой принесла роль любовницы отца Ивана в фильме «Курьер». Также она снималась в лентах «Королева Марго», «Слова и музыка», «Людмила», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Женщина желает знать…», «Пятый угол» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Сотниковой

Единственным законным супругом Веры Сотниковой был Юрий Никольский. Мужчина работал дворником. Вскоре после рождения сына Яна в 1978 году они развелись.

«Мне было 17 лет, он был на пять лет старше. <…> Он сказал, что работает реставратором в Пушкинском музее, а потом я увидела трудовую книжку и поняла, что он дворник. Но приняла это», — делилась она.

Владимир Кузьмин с супругой Верой Сотниковой Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Позднее у актрисы был роман с музыкантом Владимиром Кузьминым. Вместе они прожили около семи лет.

«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман. Это было интересно, страстно, творчески», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Затем в разные годы у Сотниковой были отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым и немецким бизнесменом Эрнстом Пиндуром.

В программе «Секрет на миллион» актриса заявила, что устала от романов и взяла обет безбрачия, но готова снять его, если встретит «какого-нибудь супермиллиардера, который оплатит все ее проекты».

В феврале Сотникова стала бабушкой в шестой раз. По словам артистки, она с удовольствием нянчится с наследниками.

«Это великое счастье, из-за того, что я не насытилась своим сыном: пришлось в девять месяцев его оставить бабушке и уехать в Школу-студию МХАТ», — отмечала она.

Сейчас Сотникова не афиширует подробности личной в жизни. Накануне на телеканале ТНТ вышел новый выпуск программы «Битва экстрасенсов». В эфире артистка назвала себя свободной женщиной, проявив внимание к ведьмаку Семену Лескову.

«Я свободная женщина, вы свободный мужчина», — сказала она.

Что известно о неудачной операции Сотниковой

Вера Сотникова весной 2025 года обратилась в столичную клинику эстетической медицины, чтобы сделать процедуру омоложения, однако осталась недовольна результатом.

«Был момент, когда я неудачно сделала пластику. Должна была к одному врачу попасть на прием, а попала к хозяйке клиники. Она изъявила желание лично со мной поработать, но сделала, как сама хотела, а не как надо», — поделилась актриса в программе «Пусть говорят».

Вера Сотникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По ее словам, после процедуры подтяжки лица нити спустились на подбородок, образуя комок-гематому.

«В процессе ты не чувствуешь, ведь все под наркозом. Больно потом, когда эти самые нити стали торчать из подбородка. Они упругие, жесткие, с шипами», — рассказала она.

Сотникова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить клинику и потребовала от ее владелицы возместить моральный ущерб.

«50 миллионов хочу. Простите, я достаточно от нее и морального, и физического, и финансового ущерба понесла. Так что она должна ответить за свои поступки», — заявила актриса в программе «Ты не поверишь».

Чем сейчас занимается Сотникова

Вера Сотникова в 65 лет продолжает творческую деятельность. Она гастролирует с антрепризой «Соври мне правду» и снимается в качестве ведущей в шоу «Битва экстрасенсов».

Кинопремьер с Сотниковой на настоящий момент не запланировано. Последний раз с ней на экраны выходили ленты «Восьмой участок. Продолжение» в 2025 году и «Восьмой участок» в 2022 году.

