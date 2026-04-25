Смена имиджа, травмы, личная жизнь: как сейчас живет актриса Нелли Уварова

Актриса Нелли Уварова в 46 лет активно снимается в кино и играет в спектаклях. Что известно о ее новых ролях, смене имиджа и личной жизни?

Чем известна Уварова, как стала неудобной актрисой

Нелли Уварова родилась 14 марта 1980 года в литовском городе Мажейкяй, в два года с родителями переехала в Тбилиси, где застала начало гражданской войны в Грузии. В 1994 году ее семья в статусе беженцев перебралась в Москву.

Уварова окончила ВГИК. Широкая известность пришла к ней после выхода сериала «Не родись красивой», где она сыграла главную героиню Екатерину Пушкареву. Затем она снялась в лентах «Я останусь» и «Атлантида», после чего стала отказываться от предложений и стала «неудобной актрисой» для режиссеров.

«Я могу сказать, что если что-то не люблю, то стараюсь от этого избавиться как можно скорее. Например, снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», — делилась она.

Со временем Уварова вновь начала активно сниматься в кино. На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ, включая ленты «Адаптация», «Последний министр», «Содержанки», «Многодетство», «Развод по расчету» и другие.

«В театре мне давали разные роли, а потом и в кино пришли разные роли. Мы с коллегами смеемся, что, как исполнилось 40 лет, пришли роли ведьм. Отрицательных, яростных героинь», — рассказала она в программе «Интервью» на канале «Москва 24».

Нелли Уварова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни Уваровой

Первый раз Нелли Уварова вышла замуж в 2005 году за режиссера сериала «Не родись красивой» Сергея Пикалова. Спустя четыре года они развелись. Ответственность за расставание актриса взяла на себя.

В эфире программы «Судьба человека» она рассказала, что брак пришелся на момент ее популярности, когда она уставала от съемок и внимания поклонников, что привело к раздельному проживанию и разводу.

В 2011 году Уварова вышла замуж за актера Александра Гришина. Сейчас пара воспитывает дочь Ию и сына Игнатия. Между беременностями артистка пережила выкидыш.

В 2021 году Уварова призналась, что разочаровалась в браке, и на вопрос, влюблена ли она, ответила, что находится «в затишье». О разводе супруги не сообщали.

«Я сейчас в затишье, в тишине. Я наблюдаю, постигаю, а дальше посмотрим», — пояснила актриса.

Что известно о травмах Уваровой

Нелли Уварова в феврале была госпитализирована с травмой ноги с катка в Москве. В беседе с NEWS.ru артистка рассказала, что повреждение оказалось незначительным и после оказания помощи врачи отпустили ее домой.

В марте прошлого года, по данным Telegram-канала Mash, Уварова перенесла операцию по извлечению спиц из руки. Как сообщает источник, перелом лучевой кости она получила в 2023 году, упав с самоката.

«Нелли перелетела через руль самоката и получила сложный оскольчатый перелом правой руки — ей пришлось устанавливать металлические спицы. Также актриса сильно ударилась головой, после чего регулярно жаловалась на тошноту и сильное головокружение», — говорится в сообщении канала.

Нелли Уварова Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Чем сейчас занимается Уварова

Нелли Уварова в 46 лет продолжает творческую деятельность. Она служит в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), задействована в нескольких спектаклях.

Также актриса активно снимается в кино. В 2026 году с ней ожидают премьеры фильмов «Хоббит», «Выготский», «Таня и космонавт» и другие.

В прошлом году артистка сменила имидж: коротко подстриглась и покрасила волосы в пепельный блонд. По словам Уваровой, сменить образ она решила после отрицательной роли в сериале «Между нами химия».

«Эта женщина очень яркая получилась, очень прилипчивая. Мне захотелось не просто перекрасится, а состричь ее, с себя снять. Действительно очень неприятная женщина», — поделилась она.

