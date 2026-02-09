Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:03

Звезда «Не родись красивой» вышла на связь после сообщений о переломе ноги

Актриса Уварова подтвердила, что получила незначительную травму ноги

Нелли Уварова Нелли Уварова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Российская актриса Нелли Уварова подтвердила, что получила травму ноги. По ее словам, повреждение незначительное. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что скоро вернется к работе.

Травма незначительная. Оказали помощь и отпустили домой. Скоро вернусь к работе, — добавила Уварова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Уварову, наиболее известную по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. По информации канала, артистка получила ее во время катания на коньках в районе Хамовников.

До этого агент актрисы Анны Фроловцевой заявила, что здоровью артистки, которая находится дома, ничего не угрожает. По ее словам, звезда сериала «Воронины» действительно обращалась за медицинской помощью, однако ни о какой длительной госпитализации не было и речи.

Ранее эстрадной певице Лолите Милявской потребовалась помощь врачей: у женщины случилась паническая атака и спазм сосудов из-за электронных сигарет. По словам артистки, ей давно советовали бросить курить, но она не хотела этого делать.

