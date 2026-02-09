Звезда «Не родись красивой» вышла на связь после сообщений о переломе ноги Актриса Уварова подтвердила, что получила незначительную травму ноги

Российская актриса Нелли Уварова подтвердила, что получила травму ноги. По ее словам, повреждение незначительное. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что скоро вернется к работе.

Травма незначительная. Оказали помощь и отпустили домой. Скоро вернусь к работе, — добавила Уварова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Уварову, наиболее известную по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. По информации канала, артистка получила ее во время катания на коньках в районе Хамовников.

До этого агент актрисы Анны Фроловцевой заявила, что здоровью артистки, которая находится дома, ничего не угрожает. По ее словам, звезда сериала «Воронины» действительно обращалась за медицинской помощью, однако ни о какой длительной госпитализации не было и речи.

