07 февраля 2026 в 10:52

Агент Фроловцевой рассказала о состоянии здоровья актрисы

Агент Фроловцевой: актриса находится дома в хорошем самочувствии

Анна Фроловцева Анна Фроловцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Здоровью актрисы Анны Фроловцевой, которая в данный момент находится дома, ничего не угрожает, заявила NEWS.ru агент артистки Елена Галанова. По ее словам, звезда сериала «Воронины» действительно обращалась за медицинской помощью, однако ни о какой длительной госпитализации не было и речи.

Со здоровьем Анны Васильевны все хорошо. Сейчас она находится дома. Она действительно была в больнице, но ее быстро отпустили, — заявила Галанова.

Ранее сообщалось, что Фроловцева попала в больницу с нарушением сердечного ритма. Согласно сведениям, ночью 77-летняя актриса пожаловалась на боль в груди, а приехавшая на вызов скорая выявила сильную аритмию.

Отмечалось, что артистку отвезли в больницу, где она провела несколько дней. В публикации уточняется, что Фроловцеву уже выписали, но она до сих пор находится под наблюдением медиков.

До этого звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив заявила о панических атаках, которые пережила на поздних сроках беременности в 53 года. Она призналась, что в роддоме ее состояние было очень тревожным, поэтому окна в палате были закрашены.

