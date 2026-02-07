Агент Фроловцевой рассказала о состоянии здоровья актрисы

Здоровью актрисы Анны Фроловцевой, которая в данный момент находится дома, ничего не угрожает, заявила NEWS.ru агент артистки Елена Галанова. По ее словам, звезда сериала «Воронины» действительно обращалась за медицинской помощью, однако ни о какой длительной госпитализации не было и речи.

Со здоровьем Анны Васильевны все хорошо. Сейчас она находится дома. Она действительно была в больнице, но ее быстро отпустили, — заявила Галанова.

Ранее сообщалось, что Фроловцева попала в больницу с нарушением сердечного ритма. Согласно сведениям, ночью 77-летняя актриса пожаловалась на боль в груди, а приехавшая на вызов скорая выявила сильную аритмию.

Отмечалось, что артистку отвезли в больницу, где она провела несколько дней. В публикации уточняется, что Фроловцеву уже выписали, но она до сих пор находится под наблюдением медиков.

