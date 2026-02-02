Лолите понадобилась помощь врачей из-за пагубной привычки

Эстрадной певице Лолите Милявской потребовалась помощь врачей: у женщины случилась паническая атака и спазм сосудов из-за электронных сигарет. Женщина написала в Telegram-канале, что ей давно уже советовали бросить курить, но она все никак не хотела этого делать.

Мне давно говорили бросить курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки в день, не меньше, — призналась певица.

Ранее Лолита заявила подписчикам в Telegram, что устала от соцсетей. Она опубликовала видео, в котором рассказала, как заболела на отдыхе и слегла с температурой на восемь дней. Также певица сообщила, что на отдыхе ест каждый день одно и то же — макароны.

До этого исполнительница опровергла обвинения в том, что призывала покупать виллы на Бали у предпринимателя Сергея Домогацкого. Она попросила не впутывать ее в скандал и заявила, что рассказывала о бизнесе застройщика лишь из добрых побуждений и бесплатно, чтобы поддержать отечественного производителя. Вместе с бизнесменом они разыгрывали дом, и одна из российских семей получила жилье в подарок. О виллах на Бали, по словам артистки, речи не шло.