Проблемы со здоровьем, долги, мнение об СВО: где сейчас Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская продолжает творческую деятельность. Что известно о жизни и здоровье 62-летней артистки, говорила ли она о спецоперации?

Какие проблемы со здоровьем есть у Лолиты

2 февраля Лолита Милявская призналась, что ей потребовалась помощь врачей: у артистки случилась паническая атака и спазм сосудов из-за электронных сигарет. Звезда написала в Telegram-канале, что ей давно уже советовали бросить курить, но она все никак не хотела этого делать.

«Мне давно говорили бросить курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки в день, не меньше», — призналась певица.

В январе Милявская рассказала, что во время отдыха почувствовала себя плохо и пролежала с температурой восемь дней. По ее словам, ухудшение здоровья произошло на отдыхе на море.

«Спасибо богу, что я была уставшая от работы, а не от чего-то другого. Приехала отдыхать и слегла с температурой и соплями. И вот так восемь дней», — отметила певица.

Она также сообщила, что у нее не оказалось градусника, поэтому ей пришлось просить постояльцев целовать ее в лоб, чтобы измерить температуру. Вместе с тем, по словам Милявской, на время «каникул» она решила устроить себе информационный детокс.

«Знаете, был такой передоз от соцсетей. И я мало кого поздравляла, и меня мало кто поздравлял. В основном все такие общие сетевые поздравления, их вполне достаточно», — сказала артистка.

Правда ли, что Лолита накопила долг перед налоговой

Осенью Telegram-канал PostNews сообщил, что певица задолжала Федеральной налоговой службе. По его информации, артистка должна 207,5 тыс. рублей.

Как отмечает канал, Милявская имеет задолженность по своему ИП, при этом в отношении артистки не возбуждены исполнительные производства. Канал пишет, что при игнорировании требований ФНС ее счета могут заблокировать.

Сама певица сообщения о долгах не комментировала.

В августе Telegram-канал SHOT проинформировал, что российские знаменитости 90-х годов значительно увеличили расценки на свои выступления в связи с возрождением интереса среди молодежи. Среди них, по данным канала, оказалась и Лолита, поднявшая цену до 6 млн рублей.

В феврале этого года певица с иронией рассказала о повышении своей пенсии с 23 до 27 тысяч рублей. Она поделилась этой информацией в социальной сети, отметив: «Учусь жить только на пенсию. Пусть всем, кто это сделал, будет здоровье».

«Ну смотри, мне в этом месяце повысили пенсию. Она теперь 27 тысяч рублей, а было что-то около 23 800 рублей. Квартплата у меня выходит 24 тысячи — значит, у меня остается три. Это если я не болею», — пояснила Милявская.

Пост артистки вызвал бурную реакцию — более трехсот комментариев. Некоторые пользователи предложили ей переехать в жилье меньшей площади, чтобы сократить расходы на коммунальные услуги. Другие же выразили удивление и даже возмущение, отметив, что их пожилые родственники, которые всю жизнь работали, получают гораздо меньше, чем артистка, но при этом умудряются выживать, не имея других источников дохода, кроме пенсии.

Говорила ли Лолита об СВО

После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины, Лолита Милявская заявила, что, как и многие другие артисты, работавшие с ним, она ожидала «свой кусочек пирога», но в итоге оказалась в списке нежелательных лиц. Певица выразила свое возмущение происходящим в республике, назвав это «безумием».

При этом Милявская отказалась публично комментировать проведение спецоперации, поскольку опасалась, что это может сказаться на ее семье, которая на момент начала СВО проживала в Киеве. Позднее артистка перевезла родных в Москву.

