Пластика из-за болезни, слова об СВО, разводы: как живет Елена Ксенофонтова

Актриса Елена Ксенофонтова призналась, что ей пришлось обратиться к пластическому хирургу из-за редкого заболевания. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь артистки?

Какую пластическую операцию сделала Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова поделилась, что ей пришлось сделать блефаропластику из-за витилиго — кожного заболевания, при котором на коже появляются белые пятна. У нее они появились на веках, что существенно затрудняло работу артистки.

«Мне очень долго гримеры и врачи говорили, что все быстро разрастается. А я актриса. Я долго решалась, боялась страшно. Мне сделали операцию, но поздновато, пятна уже разрослись. Я не боюсь уколов, но не хочу себя потерять», — поделилась артистка в программе «Звезды сошлись».

В декабре актриса открыто рассказала о принятии своей внешности. Она опубликовала фото без макияжа, отметив, что с годами к ней пришли опыт и мудрость. Елена добавила, что сегодня чувствует себя гораздо сильнее и ресурснее, чем несколько лет назад.

В феврале прошлого года Ксенофонтова призналась, что ей предлагают не так много ролей, поэтому порой актрисе приходится выживать.

«Мои дети об этом не догадываются, но всякое бывает. Я снимаюсь гораздо реже, и это не всегда связано с моим желанием. Через полгода мне будет 53 года, понятно, что я вхожу в определенный круг, в определенную возрастную нишу. Безусловно, придумываю еще массу разных способов, как и все мои коллеги, чтобы выжить. И часто я выживаю», — поделилась Ксенофонтова.

По ее словам, она готова браться за любые роли, лишь бы предложения о съемках были. Как вспоминает актриса, ей приходилось играть бабушек даже в 30 лет, и это амплуа ей приносило удовольствие. Сейчас Ксенофонтова не против повторить этот опыт.

Как сложилась личная жизнь Ксенофонтовой

В феврале 2025-го Ксенофонтова сообщила о разрыве с третьим супругом. Известная артистка не раскрыла подробности расставания с адвокатом Алексеем Куликовым, с которым она связала себя узами брака в конце 2022 года.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса.

В 19 лет Елена Ксенофонтова впервые вышла замуж, ее избранником стал Игорь Липатов. Однако их брак продлился недолго, так как у актрисы завязались отношения с другим мужчиной, что и привело к разводу.

«Когда у меня появился другой, я не могла рассказать мужу. Я написала письмо, положила его на клавиатуру и уехала», — вспоминала Ксенофонтова.

В 2002 году на съемках картины «Тайга. Курс выживания» артистка познакомилась с продюсером Ильей Неретиным, за которого вскоре вышла замуж. В браке родился сын Тимофей, но отношения тоже закончились разводом.

Следующим супругом артистки стал адвокат Александр Рыжих. В 2011 году у пары родилась дочь Софья.

Три года назад Елена поделилась историей о своем долгом противостоянии с серьезным заболеванием.

«Официально мне не поставили диагноз, его не смогли определить. Я поступила в институт, были дичайшие головные боли, рвоты, очень неприятно. Было написано: „Общие изменения головного мозга“. При этом как минимум два врача мне говорили, что это рак. Столько лечиться, сколько в меня кололи… Это долгая история. До состояния овоща при не поставленном точно диагнозе. Меня залечили до такой степени, что я по пути приобрела еще несколько болячек», — вспоминала она.

Говорила ли Ксенофонтова об СВО

Ксенофонтова после начала специальной военной операции публично заявила, что ей не стыдно быть россиянкой.

«Я могу как угодно относиться к спецоперации, но почему мне должно быть стыдно, что я русская? Какого черта? Почему вчера люди, которые восхищались спортсменами, достижениями России, сегодня так себя ведут?» — комментировала она KP.RU.

По мнению артистки, происходящие события обнажили все, что до этого скрывалось.

«Получается, мы никакие не братья. Тогда почему вы, не брат, меня упрекаете и кричите? Давайте определимся. Теперь на Украине выросло несколько поколений, которых воспитали в ненависти к России, а не просто в отрицании родства. Там много адекватных людей, но все мы привыкаем жить в определенной среде», — возмущалась Ксенофонтова.

