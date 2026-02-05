Смена имиджа, наркотики и алкоголь, брак с Тодоренко: как живет Топалов

Певец Влад Топалов удивил поклонников новым образом. Как изменился бывший участник группы Smash!, как сложилась его личная жизнь?

Как преобразился Влад Топалов

40-летний Влад Топалов резко сменил имидж. Он вместе с супругой Региной Тодоренко вместе не только живут как муж и жена, но и работают в кадре. Они снова стали ведущими реалити-шоу «Ставка на любовь».

Второй сезон проекта привлек внимание не только благодаря разнообразию участников, но и благодаря заметным изменениям во внешности Влада. Артист преобразился до неузнаваемости. Он изменил цвет волос и подстригся в стиле Влада Сташевского, фактически превратившись в его двойника.

Топалов когда-то был любимцем публики. Но в последние годы он все больше времени посвящает закулисным делам. В определенный момент он занялся развитием собственного бизнеса, а позже переключился на воспитание детей, пока его жена продолжала работать. В прошлом году Влад дебютировал в роли ведущего.

Подписчики сразу обратили внимание на посвежевший образ исполнителя. Среди них оказался и бывший коллега Топалова по поп-дуэту Smash! Сергей Лазарев, который оставил комплимент в комментариях.

«Как тебе круто с длинными волосами», — написал певец под фото Топалова в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Как сложилась личная жизнь Влада Топалова

Влад Топалов впервые связал себя узами брака в 2015 году с подругой детства Ксенией Данилиной. Церемония прошла в узком кругу родных и друзей. Однако со временем чувства супругов угасли. По словам Топалова, их представления о семейной жизни кардинально различались. Через два года после свадьбы пара рассталась.

В 2018 году Влад Топалов на съемках передачи «Орел и решка» познакомился с украинской ведущей Региной Тодоренко, они работали в паре. Между ними начался роман. В том же году они стали мужем и женой.

«Я непростой человек, и мне надо, чтобы меня чувствовали. У меня очень много тараканов в голове, я могу по пустяку завестись, париться, злиться, съедать себя, накручивать. Мне нужен такой человек, который будет сглаживать мои острые углы и настроение. Как это сделать, я, честно, не понимаю», — писал Влад в своем блоге.

В сентябре этого года в клинике в Майами Тодоренко родила мальчика, который стал третьим ребенком пары. Супруги уже воспитывает шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

Что Влад Топалов рассказывал о зависимостях

В шесть лет Влад Топалов присоединился к детскому музыкальному ансамблю «Непоседы», в котором также выступали Сергей Лазарев, Юлия Волкова и Лена Катина. Со временем Сергей и Влад осознали, что рамки детского коллектива стали для них слишком узкими, и решили записать совместную песню Belle из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Эта композиция принесла им победу в музыкальном конкурсе «Новая волна», который проходил в Юрмале в 2002 году.

Очень скоро группа попала на первые строчки хит-парадов, их первый альбом хорошо разошелся не только в России и странах СНГ, но и в Европе. В 2004 году Сергей Лазарев ради сольной карьеры покинул коллектив. В 2006 году Влад выпустил альбом «Одинокая звезда». Спустя год он дал откровенное интервью, в котором признался, что с 18 лет четыре года принимал наркотики, от этого сильно пострадало не только его здоровье, но и испортились отношения с людьми.

«Мне тогда сказали, что у меня сердце 40-летнего человека, увеличена печень и катастрофа с кровью, иммунитет, мягко говоря, на нуле, костный мозг на тот момент не вырабатывал нужного количества клеток, чтобы регенерировать их. Я был вынужден все рассказать врачам, но это была не наркологическая клиника. В итоге я продолжал употреблять. И лечился в этой клинике, а врачи говорили, что в этом нет никакого смысла, и я должен „решить для себя“», — рассказывал Топалов.

Певец обратился за медицинской помощью. Топалов признался, что отказался от вредных привычек лишь после того, как у него возникли проблемы с почками. Врачи предупредили его, что при таком образе жизни ему осталось жить около двух лет.

Сейчас он старается вести здоровый образ жизни, но иногда срывается и выпивает.

Как недавно писало издание KP.RU, Топалов уснул голым в коридоре после гулянки с друзьями, его обнаружила няня.

«Певец, когда пьет, часто не помнит, что с ним происходило. Вот и в тот вечер он пришел домой, разделся и уснул голым прямо в прихожей. Сама Регина довольно спокойно относится к развлечениям супруга. Она заботливо ухаживает за любимым», — говорится в публикации.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.