«Совсем другой»: Топалов удивил поклонников своим новым образом

Певец Влад Топалов сменил свой имидж для съемок на Бали, кадры опубликовал телеканал «Пятница» в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Поклонники пишут, что с длинными волосами он выглядит совсем другим.

Совсем другой! Прическа — топ! Очень идет. <…> Да, прическа очень идет, сразу взгляд поменялся, появился какой-то шарм. <…> Вам очень идет, с длинными волосами выглядите гораздо моложе, — пишут его фанаты.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров сменил имидж после развода и предстал в новом образе на премьере комедии с певицей Ольгой Бузовой «Равиоли Оли». Он осветлил волосы и сменил прическу.

До этого Топалов вернул 20 млн рублей через суд по иску своей компании к подрядчикам. Принадлежащее артисту ООО «МСМ», занимающееся операциями на криптовалютной бирже, выиграло дело о взыскании задолженности. Стороны заключили мировое соглашение, по которому выплаты будут осуществляться частями по 4 миллиона рублей ежемесячно.

Кроме того, телеведущая Регина Тодоренко заявила, что справиться с хронической болью при сколиозе ей помогают забота о теле и внимательное отношение к своему ментальному здоровью. По словам знаменитости, она старается посещать психолога, делать расслабляющий массаж, заниматься тренировками, использовать специальный ролик для спины, пить много теплой воды и принимать ванны с магниевой солью.