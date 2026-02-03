Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма Дибров сменил имидж и посетил премьеру фильма с Бузовой «Равиоли Оли»

Телеведущий Дмитрий Дибров сменил имидж после развода и предстал в новом образе на премьере комедии с певицей Ольгой Бузовой «Равиоли Оли». Он осветлил волосы и сменил прическу.

Дибров был одет в классический костюм с белой рубашкой и жилетом с золотым узором. Бузова обратила на него внимание и хорошо оценила его преображение.

Ранее Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. Она рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере, не мог сосредоточиться, если девушка была на гастролях. Тарасов призывал ее закончить с карьерой на ТВ «ради семьи». Помимо этого, Бузова подчеркнула, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

До этого Бузова рассказала, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.