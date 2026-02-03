Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 21:30

Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма

Дибров сменил имидж и посетил премьеру фильма с Бузовой «Равиоли Оли»

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: «Наше кино»
Читайте нас в Дзен

Телеведущий Дмитрий Дибров сменил имидж после развода и предстал в новом образе на премьере комедии с певицей Ольгой Бузовой «Равиоли Оли». Он осветлил волосы и сменил прическу.

Дибров был одет в классический костюм с белой рубашкой и жилетом с золотым узором. Бузова обратила на него внимание и хорошо оценила его преображение.

Ранее Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. Она рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере, не мог сосредоточиться, если девушка была на гастролях. Тарасов призывал ее закончить с карьерой на ТВ «ради семьи». Помимо этого, Бузова подчеркнула, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

До этого Бузова рассказала, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.

Ольга Бузова
премьеры
Дмитрий Дибров
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинским военным помогали бежать за границу за $40 тысяч
«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной
Раскрыты подробности убийства сына Каддафи в Ливии
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Башкирии
Два казахстанца попались на диверсии под Петербургом
Ракетный удар по Белгороду 3 февраля: что известно, есть ли пострадавшие
Грэм призвал Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk
Песчаные мухи нападают на российских туристов на Сейшелах
«Кавээнщики были в меня влюблены»: последнее интервью Светланы Жильцовой
Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине
«Совсем другой»: Топалов удивил поклонников своим новым образом
Сына бывшего ливийского лидера убили на западе страны
«Сделать невозможное возможным»: в США раскрыли «миссию» Трампа на Украине
Российская ПВО отразила вечернюю атаку ВСУ на четыре региона России
Сербия добилась уникальных условий по покупке российского газа
Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду
Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма
На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика
Раскрыто возможное наказание для актрисы театра из-за драки на парковке
Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.