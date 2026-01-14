Бузова поделилась секретом стройной фигуры

Певица Ольга Бузова заявила в беседе с KP.RU, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.

Сложно себя поддерживать в форме, особенно с таким графиком. С годами становится тяжелее. Я не могу не есть после шести, бывает, я только в 10 вечера освобождаюсь. Стараюсь не есть в самолетах, это вредно. В целом сейчас я довольна своей фигурой, хотя в декабре у меня совсем не было времени на спорт, — призналась Бузова.

Телеведущая рассказала, что не любит сладкое и даже на день рождения предпочитает отказаться от торта. При этом знаменитость не сильно ограничивает себя в еде, однако после послаблений в рационе всегда устраивает себе разгрузочные дни.

Ранее Бузова выразила недовольство в адрес горожан, которые жалуются на обилие снега в Москве. Артистка призвала россиян быть готовыми к такой погоде и удивилась, почему снегопады так шокируют людей.