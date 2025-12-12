Влад Топалов выиграл в суде 20 млн рублей

Певец Влад Топалов вернул 20 млн рублей через суд по иску своей компании к подрядчикам, сообщает Telegram-канал «Звездач». Принадлежащее артисту ООО «МСМ», занимающееся операциями на криптовалютной бирже, выиграло дело о взыскании задолженности. Стороны заключили мировое соглашение, по которому выплаты будут осуществляться частями по 4 миллиона рублей ежемесячно.

В материале говорится, что иск был подан о возврате заемных средств, а также процентов и неустойки. Общая сумма претензий составила 24,5 млн рублей. В ходе разбирательства ответчики согласились на условия истца.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что подавший против него иск каменщик из Санкт-Петербурга Георгий Барановский зарабатывает известность за его счет. Исполнитель подчеркнул, что мужчина украл его деньги. Скандал начался в октябре. Барановский оформлял полы, лестницы, стены и колонны апартаментов поп-короля. По словам мастера, сначала Киркорова удовлетворил результат. Однако весной 2025 года певец подал иск на почти 11 млн рублей из-за якобы некачественной работы подрядчика.