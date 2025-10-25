Наркотики, брак с украинкой, криптовалюта: куда пропал Топалов из Smash!!

25 октября певцу Владу Топалову исполняется 40 лет. В начале нулевых он пел в группе Smash!! с Сергеем Лазаревым и был очень популярен, в 2006 году группа распалась, у артиста был длительный перерыв. Топалов признавался, что страдал от наркотической зависимости, но смог ее преодолеть, вернулся к работе и создал семью. История взлетов и падений артиста — в материале NEWS.ru.

Старт карьеры Топалова в «Непоседах» и Smash!!

Влад Топалов родился в семье бизнесмена, продюсера Михаила Топалова. У отца будущей звезды было базовое музыкальное образование, и он отправил сына в музыкальную школу по классу скрипки. В шесть лет Влад попал в детский музыкальный ансамбль «Непоседы», где пели Сергей Лазарев, Юлия Волкова, Лена Катина. Со временем Сергею и Владу стало тесно в рамках детского коллектива, они записали вместе легендарную песню Belle из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». С ней они победили в музыкальном конкурсе «Новая волна» в Юрмале в 2002 году.

Очень скоро группа попала на первые строчки хит-парадов, их первый альбом хорошо разошелся не только в России и странах СНГ, но и в Европе. В 2004 году Сергей Лазарев ради сольной карьеры покинул коллектив. В 2006 году Влад выпустил альбом «Одинокая звезда». Спустя год он дал откровенное интервью, в котором признался, что с 18 лет четыре года принимал наркотики, от этого сильно пострадало не только его здоровье, но и испортились отношения с людьми.

«Мне тогда сказали, что у меня сердце 40-летнего человека, увеличена печень и катастрофа с кровью, иммунитет, мягко говоря, на нуле, костный мозг на тот момент не вырабатывал нужного количества клеток, чтобы регенерировать их. Я был вынужден все рассказать врачам, но это была не наркологическая клиника. В итоге я продолжал употреблять. И лечился в этой клинике, а врачи говорили, что в этом нет никакого смысла, и я должен „решить для себя“», — рассказывал Топалов.

Певец начал лечение. По словам Топалова, он перестал употреблять только тогда, когда у него отказали почки, и врачи объяснили ему, что при таком образе жизни в запасе у него года два.

Что известно о женах Влада Топалова

Первый раз Влад Топалов женился в 2015 году на подруге детства Ксении Данилиной. Свадьба прошла в небольшом кругу близких. Но постепенно молодые люди охладели друг к другу. Топалов говорил, что их представления о семье сильно расходились. Спустя два года пара развелась.

В 2018 году Влад Топалов на съемках передачи «Орел и решка» познакомился с украинской ведущей Региной Тодоренко, они работали в паре. Между ними начался роман. В том же году они стали мужем и женой.

«Я непростой человек, и мне надо, чтобы меня чувствовали. У меня очень много тараканов в голове, я могу по пустяку завестись, париться, злиться, съедать себя, накручивать. Мне нужен такой человек, который будет сглаживать мои острые углы и настроение. Как это сделать, я, честно, не понимаю», — писал Влад в своем блоге.

В сентябре этого года в клинике в Майами Тодоренко родила мальчика. Пара уже воспитывает шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

Как Топалов связан с криптовалютой

В 2020 году Влад Топалов занялся инвестициями в криптовалюту, он открыл ООО «МСМ», которое оказывает финансовые услуги. В 2022-м артист вошел в экспертный совет рабочей группы «По вопросу законодательного регулирования криптовалют». Появление певца в коридорах Госдумы в качестве специалиста по цифровой валюте вызвало бурные обсуждения, так как накануне он потерял 3 млн рублей, которые инвестировал.

Тем не менее в 2023 году компания Топалова выручила 237 млн, а чистая прибыль составила 126 млн. Певец заплатил с этой суммы налог в размере 11 млн, еще 5,9 млн направил в ВМС и ПФР. В 2024 году выручка компании увеличилась на 22% до 288 млн рублей.

