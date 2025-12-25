Новый год — 2026
Актер Рубеко объяснил, почему Лобоцкий был один

Рубеко: Лобоцкий был одиноким секс-символом театра Маяковского

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народный артист РФ Анатолий Лобоцкий по жизни был одиночка, рассказал актер Сергей Рубеко, передает корреспондент NEWS.ru. В него были влюблены многие женщины, артист был секс-символом в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, заключил собеседник.

Это был его принцип, он одиночка, как кошка, которая гуляет сама по себе. Потом он не хотел, чтобы его таким видели, он общался sms, был период, когда у него голос совсем пропал. В конце он нашел своего режиссера, — рассказал актер.

Заслуженная артистка России Александра Ровенских считает, что Лобоцкий обладал талантом со сцены говорить о любви. Он также обладал внутренним благородством и интеллектом. Друг, актер Алексей Цокур рассказал, что Лобоцкий вел себя как мальчишка даже в почтенном возрасте. По его словам, артист любил рыбалку и книги.

Народный артист России умер 20 декабря на 67-м году жизни. В окружении Лобоцкого сообщили, что причиной стала продолжительная болезнь. Прощание состоялось 26 декабря в театре Маяковского.

