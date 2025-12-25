Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 10:01

«Бог дал ему особый талант»: актриса Ровенских о Лобоцком

Ровенских: Лобоцкий обладал талантом со сцены говорить о любви

Александра Ровенских на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Театре Маяковского Александра Ровенских на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Театре Маяковского Фото: NEWS.ru
Заслуженная артистка России Александра Ровенских считает, что народный артист РФ Анатолий Лобоцкий обладал талантом со сцены говорить о любви. Церемония прощания с ним проходит 25 декабря на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского, передает корреспондент NEWS.ru.

Бог дал ему особый талант, печальный и прекрасный его взор, внутреннее благородство, внутренний интеллект. Это сочетание дорогого стоит. Это подарок для любого зрителя и основное мне кажется его достояние – роли связанные с таким дорогим для людей пониманием как любовь, — сказана она.

Ранее стало известно, что родственники Анатолия Лобоцкого запретили вести любую съемку на гражданской панихиде. Представителей СМИ попросили отнестись к этому с пониманием и уважением.

Народный артист России умер 20 декабря на 67-м году жизни. В окружении Лобоцкого сообщили, что причиной стала продолжительная болезнь. СМИ писали, что врачи якобы обнаружили у актера опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди.

