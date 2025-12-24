Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 19:02

На прощании с Лобоцким запретили любую съемку

Анатолий Лобоцкий Анатолий Лобоцкий Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Родственники советского и российского актера театра и кино, народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого запретили вести любую съемку на гражданской панихиде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Траурная церемония и похороны состоятся 25 декабря.

По просьбе семьи мы бы хотели воздержаться от каких бы то ни было съемок во время церемонии прощания. Поэтому аккредитация на гражданскую панихиду невозможна. Просим отнестись к этому с пониманием и уважением, — заявил собеседник агентства.

Народный артист России умер 20 декабря на 67-м году жизни. В окружении Лобоцкого сообщили, что причиной стала продолжительная болезнь. СМИ писали, что врачи якобы обнаружили у актера опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, в 2024 году Лобоцкому удалили часть легкого из-за периферического рака, но болезнь поразила и другие органы.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что Лобоцкий был очень талантливым и обаятельным актером. Он выразил соболезнования родным и близким коллеги.

