Глава ПКР рассказал, как изменилась Паралимпиада в отсутствие России

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков на встрече с паралимпийцами в ГУМе прокомментировал итоги зимних Игр, отметив серьезное изменение расстановки сил в мировом спорте. В комментарии корреспонденту NEWS.ru он отметил, что традиционные лидеры последних лет не смогли подтвердить свой статус и значительно ухудшили свои результаты.

Конкуренция значительно выросла. Традиционно те, кто был в тройке [лидеров] на зимних Олимпийских играх — Украина и Германия — они не смогли на этот раз показать достойные результаты, откатились очень далеко от пятерки [лидеров]. Сильнейшими командами стали опять американцы, китайцы... Очень заметно, как выросло их мастерство в таких видах спорта, как лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, — отметил он.

Он подчеркнул, что все ведущие страны активно совершенствуют методики подготовки, адаптируя передовые технологии, используемые в олимпийском спорте. По его словам, это позволяет удерживать конкуренцию на высочайшем уровне.

Ранее Рожков заявил, что российское паралимпийское движение смогло адаптироваться к отстранению от международных соревнований. По его словам, это произошло благодаря увеличению количества внутренних турниров.