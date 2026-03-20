Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 18:14

В России переизбрали главу Паралимпийского комитета

Рожков единогласно переизбран на пост главы Паралимпийского комитета России

Павел Рожков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Павла Рожкова переизбрали на пост главы Паралимпийского комитета России на очередной четырехлетний период, сообщается на сайте ПКР. Он был единственным кандидатом, его выбрали единогласно. Председателем исполкома ПКР стал Артем Торопчин, а генеральным секретарем — Андрей Строкин.

Отмечается, что при Рожкове паралимпийская сборная России вернулась на летние Паралимпийские игры после их пропуска в 2016 году из-за санкций. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах ПКР.

Рожков исполнял обязанности президента ПКР с марта 2021 года. Тогда он сменил на этом посту Владимира Лукина, являвшегося главой организации с 1997 года. В марте 2022 года Рожкова в первый раз утвердили на пост президента комитета.

Ранее Рожков на встрече с паралимпийцами в ГУМе заявил, что результаты зимних Игр показали кардинальное перераспределение сил в мировом спорте. По словам главы ПКР, прежние фавориты не смогли подтвердить свое лидерство, заметно сдав позиции, тогда как уровень конкуренции существенно повысился.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.