Москалькова оценила помилование 23 женщин Путиным

Решение президента России Владимира Путина о помиловании 23 женщин стало важным шагом в поддержке россиян, выполняющих воинский долг, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам, особую значимость данному указу придает тот факт, что под действие помилования попали матери и родственницы бойцов СВО.

Она подчеркнула, что ее аппарат последовательно работает над обеспечением особой защиты прав этой категории граждан. Она также отметила конструктивное взаимодействие с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Он отметил, что среди них есть родственники участников специальной военной операции и женщины с детьми.