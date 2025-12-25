«Ведет себя как мальчишка»: друг Лобоцкого о характере актера Друг Лобоцкого заявил, что актер вел себя как мальчишка

Народный артист РФ Анатолий Лобоцкий вел себя как мальчишка даже в почтенном возрасте, рассказал его друг, актер Алексей Цокур. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, артист любил рыбалку и книги. Церемония прощания с Лобоцким проходит 25 декабря на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского,

У нас все с ним чудесные истории и даже уже вот в таком возрасте. Бывало, я где-нибудь ему кричу: «ЛобоцкЫй!» А он, значит, меня. Молодые артисты удивлялись, думали, что народный артист ведет себя как мальчишка, а он вот такой вот был. Он не расставался с тем, что было у него всегда. Охотник, рыбак, любил книги, любил почитать где-то так вот в тишине, но при этом в секунду переключался на какие-то вот такие мальчишеские дела, — рассказал актер.

Ранее заслуженная артистка России Александра Ровенских заявила, что у Лобоцкого был особый талант, а также внутреннее благородство. По ее словам, такие качества дорогого стоят.

До этого актриса Светлана Немоляева рассказала о непростом периоде, который предшествовал уходу из жизни Лобоцкого. По ее воспоминаниям, из-за тяжелой болезни народный артист ни с кем не общался.