Двое мужчин под наркотиками два дня резали девушку ножом в Петербурге

Двух мужчин приговорили к 17 годам за жестокое убийство девушки в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор двум мужчинам, которые с особой жестокостью убили 25-летнюю знакомую, нанеся ей более 580 ножевых ранений, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Обоим фигурантам назначили наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.

Как сообщает прокуратура, Мурат Ганижев и Абдул-Малик Бузуртанов признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью (п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд установил, что злоумышленники мучили жертву в течение двух дней — с 31 июля по 2 августа 2024 года.

Так, находясь в состоянии наркотического опьянения, они поочередно нанесли 25-летней женщине тремя кухонными ножами не менее 581 удара по различным частям тела. После расправы убийцы выбрались из квартиры через окно, спустившись по водосточной трубе, и в тот же день покинули Санкт-Петербург. Однако вскоре их задержали, после чего они предстали перед судом.

С учетом позиции государственного обвинителя Ганижев и Бузуртанов осуждены к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, суд удовлетворил иск матери погибшей. С осужденных взыщут 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее суд в Иркутской области приговорил 20-летнего местного жителя к 16,5 года колонии за убийство двух мужчин в поселке Кедровый. Преступление было совершено после конфликта между молодым человеком и одним из погибших.