Пугачева накопила долги за ЖКХ в своей элитной квартире в центре Москвы

Певица Алла Пугачева накопила долгов на сумму в 100 тыс. рублей по коммунальным платежам за пятикомнатную квартиру в Филипповском переулке, расположенную неподалеку от московского Кремля, сообщает Telegram-канал SHOT. Сама певица в настоящее время находится на Кипре и, судя по всему, перестала контролировать оплату счетов в России.

По информации источника, основная часть долга — 83 тыс. рублей — приходится на отопление и текущие жилищно-коммунальные услуги, а оставшаяся часть — на взносы за капитальный ремонт. Элитная собственность с видом на храм Христа Спасителя, приобретенная артисткой еще в 2004 году, сегодня оценивается более чем в полмиллиарда рублей. Помимо жилых помещений, во владении певицы остаются два машино-места в том же жилом комплексе премиум-класса.

До этого соседи Пугачевой на Кипре рассказали, что она вынуждена передвигаться с тростью из-за проблем со здоровьем. Как утверждают знакомые Примадонны, ее состояние на острове дало сбой — в отличие от Израиля, где она наблюдалась в клинике друга.