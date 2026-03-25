«Исхудала и с палочкой»: соседи в шоке от состояния Пугачевой на Кипре

KP.RU: Пугачева передвигается с тростью на Кипре из-за проблем со здоровьем

Певица Алла Пугачева вынуждена передвигаться с тростью из-за проблем со здоровьем, сообщает KP.RU со ссылкой на очевидцев и друзей артистки. По словам приятелей, на Кипре здоровье 76-летней Примадонны дало сбой — в отличие от Израиля, где она наблюдалась в клинике друга.

Пугачеву не узнать! Исхудала и передвигается теперь только с палочкой, — пишут русскоязычные соседи певицы.

Друзья предполагают, что обострение проблем с сосудами и артроз могло быть связано с омолаживающими процедурами, включая возможную пластику, которую певице противопоказано делать из-за больного сердца. На свежих снимках звезды заметны характерные изменения внешности — заострившиеся скулы и натянутая кожа.

Ранее журналисты выяснили, что золотую трость Примадонны оценили в €270 (около 26 тыс. рублей). Аксессуар итальянского производства украшен имитацией бриллиантов и позолотой. Сама трость выполнена из латуни с позолотой, а ручка в форме крюка инкрустирована черными стеклянными вставками, стержень покрыт гравировкой.