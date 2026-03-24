Стала известна стоимость золотой трости, с которой ходит Пугачева

Золотую трость, с которой заметили певицу Аллу Пугачеву на Кипре, оценили в 26 тыс. рублей, пишет aif.ru. По его информации, аксессуар итальянского производства украшен имитацией бриллиантов и позолотой.

В материале говорится, что трость выполнена из латуни с позолотой. Ручка в форме крюка инкрустирована черными стеклянными вставками, стержень покрыт гравировкой. Длина изделия составляет 92 сантиметра. Стоимость такой трости в подарочной упаковке стартует от €270 (около 26 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Пугачева может переехать с Кипра в Болгарию. По информации источников, возможный переезд связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Одной из причин может быть соседство дома артистки с британской авиабазой Акротири, которая оказалась под ударами на фоне конфликта.

До этого стало известно, что супруг Пугачевой юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находился в Лондоне с концертами на фоне ракетного удара Ирана по Кипру. Артист поздравил жену с первым днем весны, а она оставила комментарий под постом.