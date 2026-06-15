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15 июня 2026 в 15:39

HR-эксперт объяснила, чем сотрудников привлекают неофициальные переработки

HR-эксперт Зулия Лоикова: неофициальные переработки лучше оплачиваются

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За неофициальные переработки можно получить более высокие выплаты, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что в долгосрочной перспективе выгода может оказаться переоцененной.

Официально переработки не всегда оформляются, так как это выгодно и работнику, и работодателю. Сами сотрудники хотят получить больше денег на руки, чтобы не было вычетов. Также сотрудников привлекает гибкий график, — рассказала Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что привлекать работников на неформальные условия вынуждает работодателей хронический дефицит кадров. Также, по ее словам, большинство населения закредитовано и нуждается в деньгах здесь и сейчас.

Ранее Лоикова рассказала, что работники в сферах торговли, логистики, общественного питания, строительства и логистики чаще всего работают сверхурочно. Она связала переработки сотрудников с текучестью и дефицитом кадров.

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