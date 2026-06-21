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21 июня 2026 в 10:12

В Госдуме призвали менять механизм оплаты переработок

Депутат Нилов предложил дифференцировать оплату за ненормированный рабочий день

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за изменение механизма компенсации за ненормированный рабочий день. По его словам, вознаграждение должно зависеть от объема фактически отработанного сверх нормы времени, передает ТАСС.

Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация, — сказал депутат.

Нилов пояснил, что сейчас работники нередко сталкиваются с превращением ненормированного графика в постоянную практику, при этом в отличие от сверхурочной работы Трудовой кодекс не устанавливает жестких лимитов на переработку в течение года. Единственной компенсацией в таких случаях являются как минимум три дополнительных дня к оплачиваемому отпуску или соответствующая доплата. Депутат также отметил, что инициативы по внесению законодательных поправок в этой сфере пока не нашли поддержки, однако работа над их продвижением продолжается.

Ранее Нилов подчеркнул необходимость осторожного подхода к идее детского труда. Он отметил, что, хотя подростки могут иметь потребность в труде, важно учитывать возможные негативные последствия ранней занятости.

Власть
Ярослав Нилов
компенсации
переработки
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