В Госдуме призвали менять механизм оплаты переработок

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за изменение механизма компенсации за ненормированный рабочий день. По его словам, вознаграждение должно зависеть от объема фактически отработанного сверх нормы времени, передает ТАСС.

Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация, — сказал депутат.

Нилов пояснил, что сейчас работники нередко сталкиваются с превращением ненормированного графика в постоянную практику, при этом в отличие от сверхурочной работы Трудовой кодекс не устанавливает жестких лимитов на переработку в течение года. Единственной компенсацией в таких случаях являются как минимум три дополнительных дня к оплачиваемому отпуску или соответствующая доплата. Депутат также отметил, что инициативы по внесению законодательных поправок в этой сфере пока не нашли поддержки, однако работа над их продвижением продолжается.

Ранее Нилов подчеркнул необходимость осторожного подхода к идее детского труда. Он отметил, что, хотя подростки могут иметь потребность в труде, важно учитывать возможные негативные последствия ранней занятости.