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15 июня 2026 в 14:09

В России предложили защитить арендаторов от внезапного роста цен на жилье

Эксперт по ЖКХ Бондарь призвал обязать сообщать о подорожании аренды за 90 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал обязать собственников жилья предупреждать арендаторов о росте платы не менее чем за три месяца. В беседе с NEWS.ru он отметил, что существующая практика уведомлений за месяц или две недели ставит людей в уязвимое положение.

Действующая практика, когда собственники предупреждают арендаторов о росте цен за месяц или даже за две недели, ставит людей в уязвимое положение. Согласно статье 614 ГК РФ, рост оплаты чаще одного раза в год не допускается, если иное не прописано в договоре. Однако сроки самого уведомления жестко не регламентированы. Это создает почву для конфликтов, стрессов и импульсивных переездов. Поэтому предлагаю закрепить единый стандарт заблаговременного предупреждения, назвав три месяца оптимальным сроком для адаптации, — сказал Бондарь.

По его словам, такой срок позволит семьям спокойно скорректировать бюджет или найти другое жилье. Эксперт по ЖКХ добавил, что честные арендодатели также смогут избежать лишних споров и сохранить хорошие отношения с жильцами.

На мой взгляд, сегодня рынок аренды перекошен в сторону собственника. Когда человеку сообщают о повышении платы на 15–20% за месяц, у него просто нет времени на маневр: на поиск нового жилья, торг с арендодателем или перестройку семейного бюджета. Это вопрос не комфорта, а базовой финансовой стабильности. Трехмесячный срок даст гражданам необходимое время для переговоров и снизит риск внезапного выселения. Четкие временные рамки выгодны не только жильцам, но и добросовестным собственникам, поскольку резко сокращают конфликтный потенциал, — заключил Бондарь.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба имеет множество способов узнать о сдаче квартиры в аренду. У ФНС есть возможность отслеживать переводы денежных средств от потенциальных арендодателей.

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