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09 июля 2026 в 20:20

Скончался креативный продюсер телеканала РЕН ТВ

Креативный продюсер РЕН ТВ Филимонов умер на 63-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов скончался в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе телеканала. Ему было 62 года.

Отмечается, что Филимонов внес значительный вклад в развитие российского телепроизводства, его фильмография насчитывает множество известных проектов, завоевавших популярность у миллионов зрителей. Причина смерти продюсера не разглашается.

До этого сообщалось, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. По словам ее дочери, у исполнительницы главной роли в фильме «Табор уходит в небо» диагностировали тромб, который и стал причиной смерти. Актриса также запомнилась зрителям по картинам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Белоруссии Владислава Мисевича. Он был одним из основателей и участников легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Причины смерти музыканта не уточняются.

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