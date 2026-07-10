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10 июля 2026 в 01:41

Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского

Захарова: Зеленский неудачно попытался шантажировать НАТО ядерным оружием

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский пытался шантажировать страны НАТО перспективой получения ядерного оружия для увеличения поддержки Киева, следует из комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Она подчеркнула, что но его попытки проигнорировали.

Захарова указала, что попытка Зеленского использовать угрозу ядерного оружия как вид шантажа не увенчалась успехом. Дипломат напомнила, что накануне саммита он сделал заявление изданию Financial Times. Под видом жалобы «вслух» он отметил, что без ядерного оружия страна не входит в определенный «клуб» и что она находится в группе тех, на кого можно напасть.

Иными словами, недвусмысленно намекал, что видит в получении атомного оружия «гарантию безопасности» себя и своего режима. Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался, — добавила Захарова.

Ранее представитель МИД России назвала унизительным для Зеленского состоявшийся в Анкаре саммит НАТО. Ему не предоставили участия в пленарном заседании, ограничив выступление политика краткой сессией на Форуме оборонных индустрий Альянса.

Россия
Мария Захарова
Владимир Зеленский
ядерное оружие
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