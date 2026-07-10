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10 июля 2026 в 00:42

Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России

Захарова: Зеленский усиливает террор против граждан РФ ради одобрения Запада

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский стремится усилить террористическую деятельность против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. По ее информации, за прошедшую неделю ВСУ нанесли удары по мирным жителям, в результате которых пострадали 308 человек.

Дипломат подчеркнула, что подобные действия направлены на демонстрацию западным кураторам «эффективности» оружия, поставляемого Украине, и обоснование необходимости дальнейшего наращивания военной поддержки. При этом, по ее словам, Киев пытается переложить на западных партнеров ответственность за свои преступления.

Ведь все, кто оказывают помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны, — резюмировала дипломат.

Ранее Захарова назвала унизительным для Зеленского состоявшийся в Анкаре саммит НАТО. Ему не предоставили участия в пленарном заседании, ограничив выступление политика краткой сессией на Форуме оборонных индустрий Альянса.

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