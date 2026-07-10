Президент Украины Владимир Зеленский стремится усилить террористическую деятельность против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. По ее информации, за прошедшую неделю ВСУ нанесли удары по мирным жителям, в результате которых пострадали 308 человек.

Дипломат подчеркнула, что подобные действия направлены на демонстрацию западным кураторам «эффективности» оружия, поставляемого Украине, и обоснование необходимости дальнейшего наращивания военной поддержки. При этом, по ее словам, Киев пытается переложить на западных партнеров ответственность за свои преступления.

Ведь все, кто оказывают помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны, — резюмировала дипломат.

Ранее Захарова назвала унизительным для Зеленского состоявшийся в Анкаре саммит НАТО. Ему не предоставили участия в пленарном заседании, ограничив выступление политика краткой сессией на Форуме оборонных индустрий Альянса.