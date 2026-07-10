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10 июля 2026 в 00:01

Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко

The Economist: Мельниченко мог перевести «Сириусу» 32 млрд рублей за отзыв иска

Пятитысячные купюры Пятитысячные купюры Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Генпрокуратура РФ отозвала иск к основателю «Еврохима» и СУЭК Андрею Мельниченко якобы после того, как он пожертвовал крупную сумму образовательному центру «Сириус», пишет The Economist со ссылкой на источники. Претензии надзорного ведомства касались спора вокруг акций СИБЭКО, приобретенной Мельниченко в 2018 году.

Миллиардер пожертвовал образовательному центру «Сириус» 32 млрд рублей, говорится в статье. Эта сумма почти соответствует цене, уплаченной СУЭК за СИБЭКО, уточнили журналисты.

Сибирская энергетическая компания была куплена Мельниченко за 32,5 млрд рублей. В августе 2023 года Генпрокуратура планировала конфисковать СИБЭКО у предпринимателя, утверждая, что он вступил в «мошеннический сговор» с бывшим министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым при приобретении компании.

Ранее Мельниченко рассказал журналистам, что в 1990-х годах хранил наличные доллары в бывшем ядерном бункере неподалеку от Москвы. По словам бизнесмена, он нашел надежного поставщика американской валюты для обмена — банкира Ричарда Спайкермана, который возглавлял отдел международных отношений банка Republic National в Нью-Йорке.

Россия
Андрей Мельниченко
Генпрокуратура
обвинения
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