Названа сумма, которую власти Италии тратят на охрану яхты Мельниченко

Итальянским властям приходится тратить около 3 млн рублей в день для охраны яхты бывшего бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, на судно начали водить экскурсии, чтобы хотя бы частично окупить траты.

Отмечается, что яхту конфисковали четыре года назад, она стоит в городе Триест. Стоимость судна составляет $575 млн (более 44 млрд рублей). Средства на обслуживание яхты тратятся из налогов простых итальянцев. Власти вынуждены следить за состоянием сложных бортовых систем корабля, чтобы предотвратить их износ.

Ранее Мельниченко вошел в топ-10 самых богатых российских предпринимателей. Отмечается, что состояние бизнесменов увеличилось почти на $20 млрд (более 1,5 трлн рублей) с начала года.

Также международная организация по борьбе с неравенством Oxfam ранее сообщила, что совокупное состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло на $2,5 трлн (194,8 трлн рублей) и достигло рекордных $18,3 трлн. Темпы роста оказались втрое выше среднего показателя за предыдущие пять лет.