Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 06:03

В российском регионе ввели план «Ковер»

Мельниченко: в Пензенской области ввели план «Ковер»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

План «Ковер» ввели в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал губернатор.

Также Мельниченко уточнил, что на территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Он предупредил жителей, что могут наблюдаться временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее Минобороны РФ раскрыло количество сбитых за сутки украинских ракет и беспилотников. Системы ПВО уничтожили две ракеты «Нептун», 372 дрона, три авиабомбы и шесть снарядов HIMARS. В ведомстве также привели сводные данные с начала спецоперации: уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета и свыше 7,6 тысячи беспилотников противника. Потери ВСУ в бронетехнике составили более 24,5 тысячи единиц.

До этого Министерство обороны России информировало, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 120 украинских беспилотников. Воздушные атаки затронули 14 российских регионов, при этом наибольшее количество БПЛА было сбито в небе над Краснодарским краем.

атаки
БПЛА
Андрей Мельниченко
Пензенская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Придется изловчиться: раскрыто, что заставит Киев пойти на уступки
Психолог объяснила, как справиться со страхом перед повышением в должности
Пленный из ВСУ заявил, что у Зеленского нет смысла просить об обмене
Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
В рядах ВСУ участились случаи дезертирства и самоволки
Россиянам объяснили разницу между трудовым договором и ГПХ
Бывший вице-губернатор Аляски заявил о своем предке — русском переселенце
Глава Пентагона не исключил свое участие во встрече Трампа и Путина
В российском регионе ввели план «Ковер»
Президент одной страны уже объявил о победе Путина
Чача-убийца: как не отравиться паленым алкоголем и вовремя распознать яд
Адвокат перечислил болезни, с которыми запретят водить авто с 1 сентября
Российского литератора объявили в международный розыск
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
В ГД предложили упростить требования к указанию в паспортных данных
Организаторы концерта в «Крокусе» скрыли от полиции важную информацию
Россиянам назвали три привычки, которые помогут дожить до 100 лет
В США задумались о снятии санкций с России после встречи Путина и Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 августа
Российским детям могут ограничить доступ к популярному развлечению
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.