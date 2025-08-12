В российском регионе ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также Мельниченко уточнил, что на территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Он предупредил жителей, что могут наблюдаться временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее Минобороны РФ раскрыло количество сбитых за сутки украинских ракет и беспилотников. Системы ПВО уничтожили две ракеты «Нептун», 372 дрона, три авиабомбы и шесть снарядов HIMARS. В ведомстве также привели сводные данные с начала спецоперации: уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета и свыше 7,6 тысячи беспилотников противника. Потери ВСУ в бронетехнике составили более 24,5 тысячи единиц.

До этого Министерство обороны России информировало, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 120 украинских беспилотников. Воздушные атаки затронули 14 российских регионов, при этом наибольшее количество БПЛА было сбито в небе над Краснодарским краем.