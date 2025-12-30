Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:33

Смерть родственника, Авербух, слова об СВО: как живет Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова Елизавета Арзамасова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова сообщила о смерти своей бабушки, опубликовав пост в своем Telegram-канале. Что об этом известно, как живет актриса?

Что Арзамасова рассказала о смерти родственника

Арзамасова поделилась воспоминаниями о бабушке с дедушкой и фотографией с ними. Подробности смерти бабушки она не раскрыла.

«Сегодня не стало моего ангела, моей прекрасной бабушки… Не выразить грусть словами. <…> Деду шел 91-й год, когда он сказал: „Шурочка, я так тебя люблю. Другие столько не живут, сколько я тебя люблю“», — рассказала актриса.

Елизавета выразила надежду, что ее родные, прожившие в браке 65 лет, теперь встретятся на небесах.

«Никогда не забуду его ответ на мой вопрос, за что он ее полюбил: „Во-первых, она… веселая. А во-вторых — надежная“. Вот и все», — добавила Арзамасова.

Чем известна Арзамасова

Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в Москве. Популярность артистке принесла роль Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки», который выходил на канале СТС с 2007 по 2013 год.

До «Папиных дочек» Елизавета уже играла роли в кино и театре. В семь лет она участвовала в конкурсе детских талантов в Голливуде, куда съехались претенденты из 60 стран мира.

Тогда же ее мать разместила на одном из сайтов фото и резюме дочери. Девочку заметили и пригласили пройти кастинг в Московский театр эстрады. Так Арзамасова получила главную роль в мюзикле «Энни» Нины Чусовой. В 2005 году актриса дебютировала в роли маленькой Анастасии Романовой на сцене театра «Новая опера».

В 2023 году Елизавета снялась в продолжении сериала «Папины дочки. Новые».

Актеры Елизавета Арзамасова, Александр Олешко, Ева Смирнова и Мирослава Карпович (слева направо) на премьере сериала «Папины дочки. Новые» Актеры Елизавета Арзамасова, Александр Олешко, Ева Смирнова и Мирослава Карпович (слева направо) на премьере сериала «Папины дочки. Новые» Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

«А так, в целом да, легко согласилась, потому что у меня сохранились самые добрые воспоминания о предыдущих съемках, обо всей команде. И я надеялась, что встречу многих дорогих моему сердцу людей на съемочной площадке. Конечно, группа почти полностью обновилась, но зато наш любимый режиссер Сан Саныч (Жигалкин. — NEWS.ru) на месте. И некоторые сотрудники новой группы оказались добрыми знакомыми и друзьями по съемкам в других проектах», — говорила Арзамасова в интервью.

Также Арзамасова снималась в проектах «Я сыщик», «Братья Карамазовы», «Любовь в большом городе», «Танкист», «Жить!», «Сорок розовых кустов», «Ивановы-Ивановы», «302 БИС», «Красная Шапочка. Онлайн», «Проклятый чиновник», «Две диафрагмы», «Новогоднее чудо» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Арзамасовой, дети

В 2020 году Арзамасова вышла замуж за фигуриста и режиссера Илью Авербуха, который старше нее на 22 года. Пара не любит говорить о личной жизни и деталях их романа. В 2010 году Елизавета принимала участие в проекте фигуриста «Лед и пламень», где заняла второе место. Потом она стала главной героиней шоу Ильи «Winx на льду».

Они не афишировали романтические отношения, но их сфотографировали в кафе, и Авербуху пришлось публично высказаться.

Елизавета Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и их сыном Львом Елизавета Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и их сыном Львом Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю: мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить», — заявил спортсмен.

В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, летом 2024-го — дочь Лия. У Авербуха есть взрослый сын Мартин, рожденный в его отношениях с фигуристкой Ириной Лобачевой. Юноша хорошо поладил с молодой женой отца: они часто проводят время втроем.

Что Арзамасова говорила об СВО

Осенью 2022 года Арзамасова попросила у подписчиков прощения за то, что не высказывается по поводу спецоперации, и объяснила, почему обходит стороной подобные темы.

«Я хочу попросить у вас прощения за то, что я не пишу о том, о чем вы и так можете посмотреть в теленовостях или многочисленных Telegram-каналах. Я не хочу. Не справляюсь. Не люблю сленг, но в данном случае использую это слово: „не вывожу“. Я загрузила себя работой по макушку, а все душевные силы и ресурсы — в семье. Правильно это или нет, сложно сказать. Но на этом этапе жизни у меня получается только так», — сообщила артистка в соцсетях.

Елизавета Арзамасова Елизавета Арзамасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ее супруг в октябре 2022 года заявил, что в телепроекте «Ледниковый период» будет затронута тема СВО. Он пояснил, что каждый танец должен быть актуален сегодняшнему времени. Тогда же он высказался о возможной мобилизации участников проекта. По его словам, они вместе со страной и никуда не исчезают.

Авербух также называл недопустимым условие высказываться против спецоперации ради участия в международных соревнованиях.

«Вот если уже будет возникать вопрос, что ты должен еще и высказаться, условно, осудить спецоперацию, это уже недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь. Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны», — уверен он.

